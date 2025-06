«Il veut partir», l'OM a trouvé son prochain buteur ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir recruté Amine Gouiri en janvier dernier, l'OM cherche un nouveau buteur pour ce mercato estival. Reste maintenant à trouver l'heureux élu. Le club phocéen pourrait notamment profiter de la relégation de l'ASSE pour récupérer Lucas Stassin. Et bonne nouvelle pour le Belge, il imaginerait son avenir loin de Saint-Etienne.

Reléguée en Ligue 2, l' ASSE espère convaincre Lucas Stassin de continuer dans le Forez comme le10sport.com vous l'a révélé . Mais voilà que le Belge pourrait ne pas s'éterniser après un an chez les Verts. En effet, de nombreux clubs voudraient sauter sur l'occasion pour récupérer Stassin après la descente de l' ASSE . C'est ainsi qu'il avait notamment été question d'un intérêt de l' OM .

Pour Tribune Verte, Mohamed Toubache-Ter a dévoilé les dernières tendances pour l'avenir de Lucas Stassin . Et visiblement, la balance pencherait pour un départ de l'attaquant de l' ASSE : « Le mercato de l’ASSE sera très agité, c’est indéniable, a glissé le spécialiste des transferts. Comme Davitashvili, Stassin veut partir ».

« Le club veut entre 15 et 17 millions d’euros »

« Stassin veut même quitter le club en premier lieu, je le dis avec certitude. On peut le comprendre car il est sollicité et il a la Coupe du monde avec la Belgique en ligne de mire. Il y aura des offres. Le club veut entre 15 et 17 millions d’euros », a-t-il continué. Bonne nouvelle donc pour l'OM dans sa quête d'un attaquant ?