Départ du PSG : Il annonce une offre impossible à refuser !

L'exode des talents continue du côté du PSG. Depuis plusieurs années, le club de la capitale est habitué à perdre les talents de son centre de formation et sur cette liste, on peut désormais ajouter le nom d'Axel Tape. Ce mercredi, le joueur de 17 ans s'est engagé avec le Bayer Leverkusen, à qui il était difficile de dire non.

Apparu à quelques reprises cette saison avec le PSG de Luis Enrique, Axel Tape était annoncé comme l'un des éléments les plus prometteurs du centre de formation parisien. Mais voilà qu'à l'instar de Kingsley Coman ou encore Tanguy Kouassi, le défenseur central a décidé de poursuivre sa carrière loin de Paris. Ainsi, ce mercredi, c'est en Allemagne que Tape a signé, s'engageant avec le Bayer Leverkusen.

« Une opportunité fantastique de me développer très tôt » Désormais joueur du Bayer Leverkusen, Axel Tape a livré ses premiers mots pour les médias du club allemand. Justifiant son départ du PSG, il a évoqué une proposition difficile à refuser : « C'est une opportunité fantastique de me développer très tôt. La décision de partir à l'étranger est très facile à prendre lorsque le Bayer, l'un des clubs les plus remarquables d'Allemagne, vous recrute ».