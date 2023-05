Il veut Mourinho au PSG, le plan du Qatar révélé

Hugo Chirossel

Comme indiqué par Le 10 Sport, les propriétaires du PSG ont l’intention de poursuivre avec l’équipe en place et donc Christophe Galtier. Cependant, Luis Campos aurait d’autres projets et souhaiterait faire de José Mourinho le prochain entraîneur du club de la capitale. Mais il n’est pas certain que le Qatar lui laisse le choix, lui qui était à l’origine de l’arrivée de Galtier. D’autant plus qu’en cas de revirement de situation, les Qataris auraient d’autres options en tête.

Intronisé conseiller sportif du PSG l’année dernière, Luis Campos avait décidé d’amener avec lui Christophe Galtier afin de remplacer Mauricio Pochettino. Les deux hommes ont été champions de France avec le LOSC en 2021, mais il semblerait que leur expérience commune dans la capitale française ait mis à mal leur relation.

Mourinho - PSG : Un club mythique peut tout gâcher https://t.co/lbrrH5Ii1r pic.twitter.com/ThIqg0cVQU — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Campos veut Mourinho au PSG

Ce que confirme RMC Sport , qui indique que les rapports entre Christophe Galtier et Luis Campos se sont refroidis ces dernières semaines. Ce qui pourrait pousser le conseiller sportif du club de la capitale à essayer de changer d’entraîneur. Selon le média, il aurait fait de son compatriote José Mourinho sa priorité pour venir entraîner le PSG et serait même en négociations avancées avec son agent, Jorge Mendes.

Le Qatar a d’autres options