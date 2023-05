Il vend la mèche pour son avenir au PSG

Thibault Morlain

S’il reste encore un match à jouer, le PSG est officiellement champion de France. De quoi permettre au club de la capitale de se projeter dès maintenant sur la saison prochaine et le mercato estival à venir. Ça va bouger à Paris et plusieurs joueurs vont faire leurs valises. Mais qui ? Arrivé l’été dernier en provenance de Porto, Vitinha ne semble lui pas dans l’optique de s’en aller.

Ayant obtenu le point du match nul à Strasbourg, le PSG a validé son titre de champion, le 11ème de son histoire. Pas suffisant toutefois pour la saison soit réussie pour le club de la capitale, qui aspire à beaucoup, notamment en Ligue des Champions. Le PSG devrait alors revenir plus fort la saison prochaine et cela passera par un gros mercato. Durant l’intersaison, il devrait également y avoir des départs et plusieurs joueurs sont concernés par un potentiel départ.

« J'espère que c'est le premier d'une longue série »

Vitinha pourrait-il déjà s’en aller après un an au PSG ? Transféré de Porto l’été dernier, le Portugais se voit lui rester à Paris. En effet, suite au titre acquis, rapporté par Le Figaro , le joueur de Christophe Galtier a fait savoir qu’il espérait connaitre encore de tels moments à l’avenir : « C'est un sentiment de fierté, de joie. Je suis très heureux d'être champion de France avec le PSG. J'espère que c'est le premier d'une longue série ».

