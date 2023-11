Il vend la mèche pour l'avenir de Zidane

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours sans club depuis la fin de son second passage au Real Madrid, Zinedine Zidane ne semble pas pressé de reprendre du service, et attend toujours la bonne occasion. Il faut dire que la prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France a forcément contrecarré ses plans. Mais pour Samir Nasri, ce n'est que partie remise pour l'ancien numéro 10 des Bleus.

Depuis la fin de sa seconde aventure sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane attend toujours le bon projet pour faire son grand retour. Son nom a circulé du côté de l'OM, dans le cas d'une arrivée de l'Arabie Saoudite. Mais c'est bien l'équipe de France qui le fait rêver comme l'assure Samir Nasri.

Zidane «doit prendre» la place de Deschamps

« Pour moi, il doit la prendre (la place de sélectionneur, ndlr). Mais va-t-il la prendre ? Peut-être prépare-t-il déjà autre chose, après tout. Il ne devrait même pas y avoir de question, et ce n’est pas le Marseillais qui parle. C’est une icône du football », assure-t-il dans les colonnes du JDD , avant de poursuivre.

«Son rêve, c’est d’entraîner l’équipe de France»