«Il va se passer beaucoup de choses» : Il confirme une révolution au PSG

Alors que Lionel Messi et Sergio Ramos sont loin de faire l’unanimité dans la capitale depuis leur arrivée à l’été 2021, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé dans la presse espagnole qu’il souhaitait les voir prolonger avec le PSG. Une annonce à laquelle ne croit pas Jérôme Rothen, estimant que leur départ est nécessaire pour permettre au club de mener un mercato complet.

Après la nouvelle élimination prématurée du PSG en Ligue des champions, des changements sont encore attendus dans la capitale. Luis Campos prépare le mercato estival, et celui-ci dépendra de l’avenir de Lionel Messi et Sergio Ramos, disposant tous les deux d’un salaire XXL. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, le PSG cherchait toujours à prolonger ses deux stars avant le revers contre le Bayern Munich, et ce malgré leur bilan mitigé dans la capitale. Une tendance confirmée par Nasser Al-Khelaïfi.

« Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos »

Interrogé par Marca vendredi, le président du PSG a affiché sa volonté de prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos, approchant de la fin de leur engagement. « Nous avons fait du bon travail et nous allons continuer à grandir mais nous avons besoin d'idées car ce n'est pas qu'une question d’argent , a indiqué Nasser Al-Khelaïfi. Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons, comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d'erreurs. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes et le talent que nous avons pour l'avenir. C'est une des transformations que nous menons au club. »

« Je pense qu’il va se passer beaucoup de choses, plus qu’il ne le dit »