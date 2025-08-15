«Il va finir par faire la gueule» : Le transfert à l’OM qui va régaler tout le monde !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, la priorité du mercato de l’OM se nomme Joel Ordonez. Le fait est que Bruges est très gourmand pour accepter de lâcher le défenseur équatorien. Pour le club phocéen, il faut donc trouver des liquidités et pour cela, une vente de Jonathan Rowe pourrait être la solution. Un scénario validé par Laurent Spinosi qui estime que cela ne peut être qu’une bonne solution pour l’OM.

Après Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’OM espère encore se renforcer en défense centrale d’ici la fin du mercato. Le club phocéen a d’ailleurs une priorité très claire : Joel Ordonez. A 21 ans, l’Equatorien est aujourd’hui à Bruges, mais semble vouloir rejoindre l’OM. Pour cela, il faut que les deux clubs se mettent d’accord, mais le fait est que les Belges sont gourmands. Alors qu’il est question d’un transfert à 35M€, il faut donc trouver l’argent à Marseille.

« Rowe, ce n’est pas un joueur titulaire à part entière » Et voilà que pour financer le transfert de Joel Ordonez, l’OM envisagerait de vendre Jonathan Rowe. Une solution approuvée par Laurent Spinosi, ancien entraîneur des gardiens du club phocéen. En effet, pour Football Club de Marseille, il a expliqué : « Est-ce qu’on a besoin d’un joueur à ce poste de défenseur central ? Oui, et de qualité. Rowe, ce n’est pas un joueur titulaire à part entière. Donc même si bien sûr que moi aussi je l’adore, mais même de lui-même, s’il est encore remplaçant toute l’année, il va finir par faire la gueule et on va le perdre ».