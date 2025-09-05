«Il va devenir comme Vinícius Jr» : Le PSG rate le transfert du siècle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif en coulisses sur le marché des jeunes joueurs, Luis Campos n’était évidemment pas passé à côté de l’éclosion de Willian Estevao à Palmeiras. Cependant, le crack brésilien a signé à Chelsea où il impressionne déjà tout le monde, à commence par Joao Pedro qui n’hésite pas à lui prédire un destin à la Vinicius Junior.

Depuis son arrivée au poste de directeur sportif du PSG, Luis Campos est très actif sur le marché des jeunes joueurs et a réalisé quelques jolis coups comme Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Désiré Doué. Cependant, le dirigeant portugais a également raté quelques transferts avec des cracks étranges à l'image de Willian Estevao, recruté par Chelsea pour plus de 60M€. Et le jeune brésilien impressionne déjà chez les Blues comme le souligne son compatriote Joao Pedro.

Estevao s'éclate à Chelsea « Je connais Andrey depuis plus de huit ans, car nous avons le même sponsor. Andrey est drôle, nous plaisantons beaucoup. Estêvão est timide. Il a du mal à s'adapter. J'essaie de le pousser à demander son petit-déjeuner en anglais. Parfois, l'entraînement est trop long pour lui et il se sent fatigué avant la salle de sport. Je n'ai pas toujours besoin d'aller à la salle, mais je l'accompagne parce que c'est très important pour lui. Il sait à quel point la Premier League est physique. Andrey et moi le poussons », lance-t-il dans une interview accordée au London Evening Standard.