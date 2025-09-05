«Il va devenir comme Vinícius Jr» : Le PSG rate le transfert du siècle !

Très actif en coulisses sur le marché des jeunes joueurs, Luis Campos n’était évidemment pas passé à côté de l’éclosion de Willian Estevao à Palmeiras. Cependant, le crack brésilien a signé à Chelsea où il impressionne déjà tout le monde, à commence par Joao Pedro qui n’hésite pas à lui prédire un destin à la Vinicius Junior.
Depuis son arrivée au poste de directeur sportif du PSG, Luis Campos est très actif sur le marché des jeunes joueurs et a réalisé quelques jolis coups comme Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Désiré Doué. Cependant, le dirigeant portugais a également raté quelques transferts avec des cracks étranges à l'image de Willian Estevao, recruté par Chelsea pour plus de 60M€. Et le jeune brésilien impressionne déjà chez les Blues comme le souligne son compatriote Joao Pedro.
Estevao s'éclate à Chelsea
« Je connais Andrey depuis plus de huit ans, car nous avons le même sponsor. Andrey est drôle, nous plaisantons beaucoup. Estêvão est timide. Il a du mal à s'adapter. J'essaie de le pousser à demander son petit-déjeuner en anglais. Parfois, l'entraînement est trop long pour lui et il se sent fatigué avant la salle de sport. Je n'ai pas toujours besoin d'aller à la salle, mais je l'accompagne parce que c'est très important pour lui. Il sait à quel point la Premier League est physique. Andrey et moi le poussons », lance-t-il dans une interview accordée au London Evening Standard.
Joao Pedro le voit comme le nouveau Vinicius
Invité à en dire plus sur Willian Estevao, Joao Pedro décrit son compatriote comme un joueur exceptionnel susceptible de suivre l’évolution de la carrière d’un certain Vinicius Junior : « Mec, il vient de la rue. On voit qu'il est naturel. Tosin [Adarabioyo] m'a dit : "João, wow. Estêvão est incroyable". Jouer pour le Brésil et Chelsea à 18 ans, oh mon Dieu. Il va devenir comme Vinícius Jr. » Le PSG a donc peut-être raté un très gros coup.