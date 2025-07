Il «trouve l’amour» après l’OM, sa revanche est annoncée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a signé Vitinha pour 32M€ à l’hiver 2023, le transfert le plus cher de l’histoire du club marseillais qui s’est avéré être un flop avec un départ au rabais un an plus tard. Loin de la cité phocéenne, le Portugais a retrouvé une stabilité émotionnelle et surtout, l’amour selon ses propos énoncés de l’autre côté des Alpes.

En janvier 2023, Pablo Longoria faisait une folie inédite à l’OM. Vitinha débarquait en provenance de Braga pour la somme de 32M€, soit une indemnité de transfert record pour l’Olympique de Marseille. Mais seulement un an plus tard et 6 buts marqués pour le club phocéen, l’attaquant portugais était poussé vers la sortie par les hauts décideurs du champion d’Europe 93.

«Je veux redevenir le Vitinha de Braga» Direction l’Italie et le Genoa pour Vitinha dans un premier temps en prêt de janvier à juin 2024 puis définitivement puisque l’OM et le club italien ont trouvé un accord pour son transfert à 16M€ hors bonus. Une saison entière s’est écoulée depuis ce moment, l’occasion pour le Portugais de se livrer à la Gazzetta dello Sport sur son état d’esprit conquérant retrouvé avec la volonté de redevenir ce qu’il était avant l’Olympique de Marseille. « Je veux redevenir le Vitinha de Braga, on travaille tous pour ça ».