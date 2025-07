PSG : Clash en interne, une folie signée Luis Enrique ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après trois saisons pleines à Newcastle, Alexander Isak estime avoir fait le tour. Si bien que dans le cadre du mercato, le Suédois aurait fait part de ses velléités de départ aux Magpies en se refusant de participer à la tournée estivale de préparation à la saison prochaine avec le club. La chance du PSG, destination probable de l’attaquant de 25 ans ?

Dans trois ans, Alexander Isak sera agent libre comme le stipule son contrat signé en 2022 à Newcastle . Toutefois, il semble peu probable à l’instant T que l’international suédois de 25 ans aille au terme de son engagement chez les vainqueurs de la EFL Cup , à savoir la coupe de la ligue anglaise. Et pour cause, un départ vers un nouveau challenge occuperait déjà son esprit un mois après l’ouverture du mercato estival.

Grosses interrogations pour le mariage Isak - PSG ?

D’autant plus que le PSG serait susceptible de se débarrasser de deux joueurs à vocation offensive cet été en les personnes de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos comme l’a rappelé The Athletic jeudi soir. Néanmoins, au vu de la nouvelle politique sportive du Paris Saint-Germain et le jeu de Luis Enrique qu’il pratique sans avant-centre de métier, il est difficile d’imaginer à ce jour un monde où les dirigeants parisiens débourseraient une indemnité de transfert à plus de 100M€ sur un seul et unique buteur.