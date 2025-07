Le PSG prépare déjà un transfert de dernière minute ?

Après un prêt en seconde partie de saison du côté de la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani ne devrait pas rester au PSG. Le Français est clairement sur le départ et la Vieille Dame aurait d’ailleurs été convaincue de le garder. Des négociations existent, mais elles traînent et le transfert pourrait se décanter dans les derniers instants du mercato.

Pour le moment, le mercato du PSG est relativement plat. Dans le sens des arrivées, le club de la capitale n’a recruté que Renato Marin , jeune espoir au poste de gardien de but, qui était libre de tout contrat après un passage à l’ AS Rome . Luis Campos a donc encore beaucoup de pain sur la planche, et également au niveau des départs.

Des négociations qui traînent

En à peine six mois à la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani a convaincu les dirigeants turinois de le faire revenir. Une volonté partagée par le joueur, mais il faut que la Vieille Dame se mette d’accord avec le PSG, ce qui n’est pas chose aisée. Le champion de France souhaiterait plus un transfert définitif, voire un prêt avec obligation d’achat, alors que la formation italienne souhaiterait plus un prêt avec option d’achat. Des négociations se tiennent donc et elles pourraient d’ailleurs durer. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le dénouement de ce dossier pourrait tomber à la fin du mois d’août, ce qui n’arrangerait personne, surtout pas Igor Tudor, qui attend désespérément un renfort offensif.