Il «souhaite partir», transfert confirmé au PSG

Cet été, la priorité du PSG est de recruter un défenseur central droitier, pour concurrencer Marquinhos. Le choix du club de la capitale s’est donc porté sur Illya Zabarnyi, qui fait le bonheur de Bournemouth depuis deux saisons. L’Ukrainien souhaiterait d’ailleurs partir de la formation anglaise, à en croire les indiscrétions du journaliste Graeme Bailey.

Pour combler le possible départ de Milan Skriniar et apporter un peu de concurrence à Marquinhos , le PSG va donc devoir recruter un défenseur central droitier cet été. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà commencé à s’activer, puisque Luis Campos négocie depuis plusieurs semaines avec Bournemouth pour Illya Zabarnyi . L’Ukrainien fait partie des meilleurs à son poste en Premier League et, comme son ancien coéquipier Dean Huijsen , son départ cet été est très probable.

« Il ne s'intéresse vraiment qu'au PSG »

Les négociations avanceraient dans le bon sens et Illya Zabarnyi serait tout proche du PSG. À en croire le journaliste de TBR Football Graeme Bailey, le défenseur serait déjà partant pour rejoindre le champion de France, et Bournemouth ne devrait pas pouvoir le retenir. « Il ne s'intéresse vraiment qu'au PSG. On m'a dit qu'il avait donné son accord de principe sur les conditions personnelles, mais il reste encore du chemin à parcourir entre Bournemouth et le PSG. Bournemouth n'est pas très satisfait de la tournure que prennent les événements, mais le club sait que le joueur souhaite partir et l'a clairement fait savoir. Quand une équipe comme le PSG vient frapper à la porte, même s'il n'y a pas de clause libératoire, c'est difficile. »