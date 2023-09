Il signe au PSG pour 50M€ et se lâche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très attendu au PSG depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola a finalement officialisé son transfert jeudi soir pour un total de 50M€, bonus compris. Et l'ancien crack de l'OL, visiblement très enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau challenge, s'est confié sur le site officiel du PSG après sa signature.

Comme le10sport.com vous l'a annoncé durant l'été, le PSG a multiplié les offres pour Bradley Barcola, et le club francilien a finalement raflé la mise jeudi soir en officialisant son arrivée au Parc des Princes. Montant de l'opération : 50M€, bonus compris, pour l'attaquant de l'OL qui vient donc garnir le secteur offensif de Luis Enrique au PSG. Et Barcola a livré son ressenti sur cette arrivée dans un entretien accordé au site officiel du club de la capitale.

PSG : Coup de théâtre, un transfert à 90M€ peut capoter ! https://t.co/q08fJ3uEtv pic.twitter.com/LHGP9bHCA4 — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

« Ça donne forcément envie »

« C’est un club qui a beaucoup d'ambition, et ça donne forcément envie. C'est un club qui joue de grandes compétitions, qui gagne souvent le championnat. Et comme j'aime gagner, ça m’a motivé. J'ai toujours su que c'était une grande équipe. J'ai toujours été impressionné de jouer contre eux et même de regarder leurs matches. Donc quand j'ai eu cette opportunité de les rejoindre, j'ai saisi ma chance. Et puis c'est vrai qu’en jouant avec d'aussi grands joueurs, je sais que je vais beaucoup évoluer, que je vais pouvoir recevoir leurs conseils, et je pense que c'est très bien pour moi », confie Barcola.

« Le coach a su me convaincre »