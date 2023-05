Il signe au PSG et vit un calvaire avec les stars

Amadou Diawara

Formé au PSG, Mamadou Sakho a signé son premier contrat professionnel à Paris alors qu'il n'avait que 16 ans. Interrogé sur le sujet, l'actuel pensionnaire du Montpellier HSC est passé aux aveux. En effet, Mamadou Sakho (33 ans) a révélé que son calvaire a commencé lorsqu'il s'est engagé avec le PSG.

Très jeune, Mamadou Sakho a fait la différence au PSG. A tel point qu'il a signé son premier contrat professionnel à Paris alors qu'il n'avait que 16 ans. Malgré une lourde concurrence au PSG, Mamadou Sakho a continué à se montrer très précoce, devenant le plus jeune capitaine de l'histoire du club rouge et bleu à 17 ans.

«Le plus dur commence»

Lors d'un entretien accordé au Parisien , Mamadou Sakho s'est livré sur ses débuts au PSG. Et il a reconnu qu'il avait vécu un calvaire au sein du club de la capitale après avoir signé son premier contrat professionnel. « Saviez-vous à 16 ans que le plus dur était de durer ? J’ai fonctionné par étapes. Je me souviens que le jour de la signature de mon premier contrat, j’ai dit à mon entourage : "le plus dur commence". Et à chaque étape, c’est de plus en plus difficile. Là, tu arrives dans un vestiaire plein de joueurs connus et tu dois te faire ta place. Et ensuite, tu dois te battre pour la garder » , a avoué Mamadou Sakho (33 ans), avant d'en rajouter une couche.

«Le combat ne s'arrête jamais»