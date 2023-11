Il signe au PSG et prévoit déjà son prochain transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival alors qu'il était arrivé au terme de son contrat avec le Benfica Lisbonne, Cher Ndour a déjà un plan de carrière bien précis dans sa tête. Et le jeune milieu de terrain italien a notamment prévu d'être transféré en Serie A dans les années à venir...

Son nom ne vous disait probablement rien au moment où il s'est engagé avec le PSG jusqu'en 2028 cet été, et pourtant, Cher Ndour (19 ans) est présenté comme un grand espoir du football italien. Le jeune milieu de terrain, qui était arrivé en fin de contrat avec le Benfica Lisbonne, semble avoir les idées claires pour la suite de sa carrière alors qu'il dispose d'un temps de jeu limité pour l'instant au PSG.

Ndour n'a pas voulu être prêté

Interrogé par la Rai lundi, Ndour a indiqué qu'il n'avait pas souhaité partir en prêt après sa signature au PSG durant le mercato estival : « Je me sens bien à l'étranger, cet été j'ai eu la possibilité de revenir en Italie, mais pour le moment cela ne fait pas partie de mes projets. Mon idée était d'aller dans une équipe et d'y rester. Je n'aurais pas aimé partir en prêt », indique le jeune milieu de terrain.

« Je vais revenir en Italie, c’est certain »