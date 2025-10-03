Il signe à l'OM, l'aveu surréaliste sur son transfert !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM et le RB Leipzig ont officialisé le prêt avec option d'achat d'Arthur Vermeeren. D'après Medhi Benatia, la clause du crack belge de 20 ans n'est pas obligatoire. Interrogé sur le sujet, Arthur Vermeeren a avoué qu'il ne savait pas quelles étaient les conditions pour qu'il puisse rester définitivement à l'OM.

Très en vue du côté du RB Leipzig, Arthur Vermeeren a tapé dans l'oeil de la direction de l'OM. A tel point que les hautes sphères marseillaises ont finalisé son transfert lors du dernier mercato estival.

OM : Vermeeren est prêté avec option d'achat Durant la dernière fenêtre de transferts, l'OM et le RB Leipzig ont conclu un accord pour le prêt avec option d'achat d'Arthur Vermeeren. Comme précisé par Medhi Benatia, le directeur sportif marseillais, la clause du crack belge n'est pas obligatoire. Ainsi, Arthur Vermeeren pourrait quitter l'OM et revenir à Leipzig à l'issue de cette saison.