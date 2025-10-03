Il signe à l'OM, l'aveu surréaliste sur son transfert !

Lors du dernier mercato estival, l'OM et le RB Leipzig ont officialisé le prêt avec option d'achat d'Arthur Vermeeren. D'après Medhi Benatia, la clause du crack belge de 20 ans n'est pas obligatoire. Interrogé sur le sujet, Arthur Vermeeren a avoué qu'il ne savait pas quelles étaient les conditions pour qu'il puisse rester définitivement à l'OM.
Très en vue du côté du RB Leipzig, Arthur Vermeeren a tapé dans l'oeil de la direction de l'OM. A tel point que les hautes sphères marseillaises ont finalisé son transfert lors du dernier mercato estival.
OM : Vermeeren est prêté avec option d'achat
Durant la dernière fenêtre de transferts, l'OM et le RB Leipzig ont conclu un accord pour le prêt avec option d'achat d'Arthur Vermeeren. Comme précisé par Medhi Benatia, le directeur sportif marseillais, la clause du crack belge n'est pas obligatoire. Ainsi, Arthur Vermeeren pourrait quitter l'OM et revenir à Leipzig à l'issue de cette saison.
«Je ne sais pas trop non plus»
Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Arthur Vermeeren a été interrogé sur son avenir à l'OM. Et le milieu de terrain de 20 ans a reconnu qu'il ne savait pas quelles étaient les conditions pour qu'il puisse rester à Marseille la saison prochaine. « L’option d’achat n’est pas forcément obligatoire selon Medhi Benatia. Peux-tu nous en dire plus ? Je ne sais pas trop non plus. J’ai parlé avec mon avocat aussi. Je crois que le plus important, c’est que cette année je vais tout donner à Marseille et me montrer sur le terrain. Ce qui va se passer après, ce n’est pas seulement entre mes mains. On va voir. Pour moi, le plus important pour l’instant, ce sont les bonnes prestations sur le terrain, faire ce que je peux pour l’équipe et aussi pour moi-même », a avoué Arthur Vermeeren, le numéro 18 de l'OM.