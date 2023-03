«Il s’est foutu de nos tronches» : Il explose pour l’avenir de Messi

La rédaction

Le PSG ne passera pas le stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions cette année. Défaits ce mercredi à Munich face au Bayern (2-0), les Parisiens n’ont pas été à la hauteur des attentes placées en eux. La performance du septuple Ballon d’Or Lionel Messi a également beaucoup agacé l’ancien de la maison, Jérôme Rothen.

Et si Lionel Messi avait perdu de son éclat ? L’Argentin, sacré champion du monde il y a trois mois, ne semble plus que l’ombre de lui-même au PSG, alors que le club de la capitale cherche à le prolonger. Sa performance mercredi soir face au Bayern Munich n’a clairement pas été appréciée par les observateurs parisiens, comme c’est le cas de Jérôme Rothen, qui s’est exprimé avec véhémence sur La Pulga dans son émission sur RMC .

« Adios Leo. Retourne je ne sais pas où »

Lors de Rothen s’enflamme , l’ancien joueur passé par le PSG entre 2004 et 2010, a été très clair à propos de l'avenir de Lionel Messi, malgré son attachement pour l’Argentin : « Adios Leo. Retourne je ne sais pas où. Je te souhaite le meilleur mais pas au PSG. C’est terrible de parler comme ça de Messi » , déclare Jérôme Rothen. « Je ne suis personne, mais n’empêche que moi je suis déçu depuis qu'il est arrivé. Je le juge comme un grand joueur, comme le meilleur joueur de la planète, je suis en droit en tant que supporter de ce club d’attendre de sa part autre chose, un investissement. Il s’est foutu de nos tronches sur son investissement, sur l’image, les efforts qu'il fait » .

Messi ne permet pas au PSG de passer un cap estime Rothen