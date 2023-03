Mercato - PSG : Nouvel indice sur l’avenir de Lionel Messi

Alexandre Higounet

En début de semaine, des informations sont sorties en provenance d’Italie laissant de nouveaux indices sur l’avenir de Lionel Messi, et notamment sur le regard que porte la direction du club de la capitale sur la possibilité que la star argentine prolonge son bail, qui se termine pour l’instant à la fin de la saison.

Ces dernières heures, certaines informations sorties en Italie indiquent que le Paris Saint-Germain aurait récemment entamé des premières démarches en direction de l’entourage de Victor Osimhen, le buteur du Napoli. Luis Campos se serait ainsi entretenu avec l'agent de l'attaquant ces derniers jours pour tâter le terrain.

« Osimhen-Naples, adieu probable »

Ciro Venerato, le journaliste de la RAI , a indiqué qu’Osimhen serait probablement amené à un départ en fin de saison : « Certains joueurs, arrivés dans la troisième année de l'aventure bleue, ne peuvent souvent rien faire d'autre que partir. En fait, il est difficile d'égaler les énormes offres de l'étranger. Cependant, aucune offre officielle n'est encore arrivée au club napolitain. Il faudra attendre, surtout un signe de la Premier League (…) C'est un adieu que je définirais comme probable ». Le journaliste Italien indique que l’Angleterre serait aujourd’hui la destination privilégiée, précisant au passage : « Chelsea et Manchester United, qui ont le plus de problèmes dans cette zone du terrain, pourraient être intéressés par l'attaquant ».

Si Paris va sur un attaquant mondial

Si le Paris Saint-Germain semble donc partir avec un certain retard dans la course au buteur nigérian, le fait qu’il se soit positionné sur le dossier ces derniers temps, alors que le transfert du joueur est estimé à 150 millions d’euros, témoigne du fait que dans l’esprit des dirigeants parisiens, la MMN (Messi-Mbappe-Neymar) vivait ses derniers mois en cette fin de saison. Autant l’été dernier, le PSG avait cherché un avant-centre pivot pour épauler Mbappe, mais de moindre calibre compte tenu de la présence des trois stars (l’Italien Gianluca Scamacca), autant le fait qu’il se positionne cette saison sur un cador du football européen tend à indiquer qu’il programme le départ de l’une de ses trois stars. Compte tenu du fait qu’un transfert de Mbappe n’est pas dans ses plans et qu’il a intégré que Neymar n’était pas vendable, il apparaît probable que le club de la capitale songe à Leo Messi. Ce qui laisse supposer qu’au sein du club parisien, on croit désormais beaucoup moins à la prolongation de la star argentine.