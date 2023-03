Mercato - PSG : Pourquoi le retour de Messi au Barça se précise

Alexandre Higounet

Une nouvelle fois, les médias espagnols, et notamment catalans, évoquent avec insistance l’hypothèse d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone l’été prochain. Mais pour la première fois, cette option apparaît aujourd’hui concrètement réalisable pour le club blaugrana. Certains éléments permettent en effet de le démontrer.

Depuis quelque temps, la question du retour de Lionel Messi au FC Barcelone est de nouveau soulevée. Dans les médias catalans, on évoque en effet l’hypothèse d’une signature de la star argentine cet été. Selon Joaquin Maroto, journaliste d’ AS interrogé sur la Cadena Ser, ça discute bien en interne à Barcelone du retour de Lionel Messi. « J'ai des informations sur Messi. On m'a dit qu'ils parlaient déjà de le faire revenir en juin ».

Pour la première fois, l’hypothèse de son retour au Barça est consistante

Mais à la différence des autres fois, où le scénario de son retour n’avait aucune réelle consistance, les perspectives sont cette fois toutes autres. D’une part car le joueur, qui était proche de prolonger au PSG en janvier, a finalement fait machine arrière, ce qui tend à laisser supposer qu’une opportunité ayant retenu son attention s’est ouverte à lui. D’autre part, la situation sportive du club, bien parti pour remporter la Liga et donc retrouver la C1, est plus en rapport avec les attentes du joueur. Enfin, au-delà de la question financière, le principal frein à son retour tenait à sa relation glaciale avec le président Laporta, à qui il reprochait de lui avoir fait miroiter un nouveau contrat à l’été 2019 alors qu’il n’en avait pas les moyens.

