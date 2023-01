«Il sera prêt pour une grande équipe», une future star arrive à l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM pourrait perdre Matteo Guendouzi ; pisté par Aston Villa, dès cet hiver, les dirigeants marseillais préparent déjà sa succession. Un accord serait proche avec le Hellas Vérone pour le transfert d’Ivan Ilic. Un joueur qu’Igor Tudor connaît (il l’a entraîné en Italie) et apprécie énormément.

L’OM n’a pas fini de se renforcer. Après Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria serait tout proche de boucler l’arrivée d’un milieu de terrain : Ivan Ilic. Igor Tudor l’a entraîné au Hellas Vérone et son talent l’a marqué. Même si Naples, la Lazio Rome et le Torino sont encore en lice dans ce dossier, l’OM a un temps d’avance.

Ilic pour remplacer Guendouzi ?

Pour les dirigeants marseillais, l’arrivée espérée d’Ivan Ilic devrait permettre de préparer le départ de Matteo Guendouzi. Courtisé par Aston Villa, l’international français pourrait quitter l’OM dès cet hiver, à condition qu’une grosse offre arrive.

«Il doit encore avoir une forte progression»