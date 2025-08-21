Il revient à Paris, le PSG le vire déjà !

En 2023, Julian Draxler quittait le PSG pour s'engager au Qatar. L'Allemand revenait d'un prêt décevant à Benfica et dès son retour à Paris, la direction parisienne lui avait immédiatement indiqué la porte de la sortie. Le champion du monde 2014 revient ainsi sur son départ du PSG.
Draxler revient sur son départ du PSG
« J’ai beaucoup d’amour pour le PSG, j’y ai vécu de très belles années. C’était une équipe composée de plein de stars et ça n’a pas toujours été facile pour moi de trouver ma place dans cette équipe. Je regrette la façon dont cette aventure s’est terminée après avoir passé six saisons là-bas. Ce fut une expérience magnifique. Mais à mon retour de prêt de Benfica en 2023, le PSG a été clair : il ne comptait plus sur moi. J’ai voulu trouver un projet qui me convienne. J’ai senti que la fin approchait et si j’ai pu signer au Qatar, c’est grâce au PSG pour les raisons que l’on connaît. Je garde toujours de bonnes relations avec le club, avec le président Nasser et je suis très bien aujourd’hui », confie-t-il dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.
« À ce moment-là, je n’étais pas assez compétitif. Cela faisait trop longtemps que je ne jouais pas assez régulièrement, que je n’étais pas bien dans mon corps. J’avais subi beaucoup de blessures. J’avais confiance en mes qualités, je savais que je pouvais jouer dans un autre club européen, même si ce n’était pas du standing du PSG. Mais j’ai senti que j’avais besoin de ce calme pour me retrouver et je ne regrette pas du tout mon choix. Je n’aurais pas cru prolonger de trois saisons. À mon arrivée, je me disais : tu vas bien gagner ta vie, tu vas te relancer et après deux saisons, tu vas peut-être essayer de revenir en Europe. Mais comme j’ai tout ce qu’il faut ici, je ne me voyais pas revenir », ajoute Julian Draxler.