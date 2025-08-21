Il revient à Paris, le PSG le vire déjà !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2023, Julian Draxler quittait le PSG pour s'engager au Qatar. L'Allemand revenait d'un prêt décevant à Benfica et dès son retour à Paris, la direction parisienne lui avait immédiatement indiqué la porte de la sortie. Le champion du monde 2014 revient ainsi sur son départ du PSG.

Draxler revient sur son départ du PSG « J’ai beaucoup d’amour pour le PSG, j’y ai vécu de très belles années. C’était une équipe composée de plein de stars et ça n’a pas toujours été facile pour moi de trouver ma place dans cette équipe. Je regrette la façon dont cette aventure s’est terminée après avoir passé six saisons là-bas. Ce fut une expérience magnifique. Mais à mon retour de prêt de Benfica en 2023, le PSG a été clair : il ne comptait plus sur moi. J’ai voulu trouver un projet qui me convienne. J’ai senti que la fin approchait et si j’ai pu signer au Qatar, c’est grâce au PSG pour les raisons que l’on connaît. Je garde toujours de bonnes relations avec le club, avec le président Nasser et je suis très bien aujourd’hui », confie-t-il dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.