Il réclame une «fortune» à l'OM ?

Désireux de renforcer sa défense, l’OM a ciblé plusieurs profils sur le mercato. Le club phocéen fait notamment office de prétendants pour Facundo Medina, qui pourrait quitter le RC Lens cet été. Néanmoins, les demandes du club artésien sont encore trop élevées pour Marseille, alors que l’agent de l’Argentin réclamerait quant à lui une fortune. Explications.

Le mercato estival de l’OM risque d’être animé. Avec une potentielle qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le club phocéen va vouloir faire plaisir à Roberto De Zerbi, qui en avril dernier, posait ses conditions au niveau du recrutement.

L’OM a pensé à Facundo Medina

« Si je suis encore là la saison prochaine, il faudra des joueurs pour avoir une défense à quatre. Et alors je retournerais à une défense à quatre avec des joueurs qui montent, des ailiers qui cherchent les duels, un numéro 10 ou en tout cas un joueur comme Adrien Rabiot qui attaque les espaces, et deux milieux de terrain », expliquait ainsi le technicien italien. Selon les dernières indiscrétions de FootMercato, l’OM vise à recruter un défenseur axial gauche cet été, et le profil de Facundo Medina plairait aux dirigeants marseillais.

L’agent de l’Argentin trop gourmand

Cependant, FM précise que le RC Lens, qui espère tirer 25M€ avec une vente de son défenseur argentin, se montre trop gourmand aux yeux de l’OM. Autre problème, le salaire de Facundo Medina. L’agent du joueur de 25 ans réclamerait une petite fortune en cas de signature à Marseille.