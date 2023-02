Il réalise un gros coup à l’OM, l’incroyable révélation

Pierrick Levallet

Président de l'OM depuis deux ans maintenant, Pablo Longoria a eu quelques dossiers délicats à gérer depuis sa promotion. L'Espagnol a notamment dû anticiper le départ prématuré de Jorge Sampaoli, qui a été remplacé par le Croate Igor Tudor. Pablo Longoria l'avoue d'ailleurs, ce dossier était très loin d'être simple à conduire.

Arrivé en qualité de directeur sportif, Pablo Longoria a été promu au rang de président à l’OM il y a deux ans maintenant. Il a alors opéré de grands changements dans le club afin que la formation phocéenne retrouve son statut en France. Pour le moment, le projet avance dans le bon sens. La saison dernière, l’OM a terminé à la deuxième place en Ligue 1, derrière le PSG.

Sampaoli claque la porte de l’OM, Tudor débarque

Mais à l’été 2022, un coup de tonnerre retentit dans le vestiaire. Pourtant apprécié des joueurs, Jorge Sampaoli décide claquer la porte de l’OM. L’Argentin déplorait le manque d’ambition de sa direction sur le mercato, alors que le club allait faire son retour en Ligue des champions. Très rapidement, Pablo Longoria est allé chercher Igor Tudor. Et le président de l’OM l’avoue, cet épisode était délicat à gérer.

«Je souhaitais opérer ce changement progressivement»