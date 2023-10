Il quitte le Real Madrid et charge la presse espagnole

Pierrick Levallet

Coach du Real Madrid entre 1996 et 1997, Fabio Capello a fait son retour chez les Merengue en 2006 après quelques années à l’AC Milan, l’AS Roma et la Juventus. Cependant, le technicien italien ne s’est pas éternisé à la Casa Blanca puisqu’il a quitté le club dès 2007. Il garde d’ailleurs un plutôt mauvais souvenir de la presse espagnole et il n’a pas manqué de le faire savoir.

«Les journaux influencent le public»

« Si vous allez à l'étranger, vous devez comprendre où vous travaillez, la communication est tout. Et en Espagne, les stations de radio sont en charge et les journaux influencent le public » a indiqué Fabio Capello dans des propos rapportés par SPORT .

Capello a pris sa retraite en 2018

Parti du Real Madrid, l’entraîneur italien a pris les rênes de l’équipe nationale d’Angleterre jusqu’en 2012. Fabio Capello est ensuite arrivé sur le banc de la Russie jusqu’en 2015, avant de reprendre du service en 2017 au Jiangsu Suning. Il a mis un terme à sa carrière d’entraîneur en 2018, un an après son arrivée en Chine.