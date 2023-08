«Il ne voulait plus jouer»... L'ASSE balance les coulisses de ce transfert

Thibault Morlain

Alors que l'ASSE va chercher à obtenir la montée en Ligue 1 cette saison, il va falloir faire sans Saïdou Sow. En effet, le défenseur central de 21 ans vient de faire ses valises afin de s'engager du côté de Strasbourg. Laurent Batlles perd là un de ses joueurs et l'entraîneur de l'ASSE en a dit plus sur ce départ de Sow.

Formé à l'ASSE, Saïdou Sow va désormais voler de ses propres ailes. Après Jean-Philippe Krasso et en attendant Niels Nkounkou, l'international guinéen a quitté le Forez. A 21 ans, le défenseur central s'est engagé avec Strasbourg pour une durée de 5 ans. Le début d'un nouveau chapitre pour Sow qui n'avait pas l'intention de rester en Ligue 2.

« Le projet ne l'intéressait pas »

Présent en conférence de presse, Laurent Batlles a en effet révélé les dessous du départ de Saïdou Sow. L'entraîneur de l'ASSE a alors confié : « C'est lui qui a décidé de s'en aller. Il nous en a fait la demande en fin de saison dernière. Le projet ne l'intéressait pas. Il ne voulait plus jouer en Ligue 2. On a respecté son choix ».

« Le projet qui m’a été présenté m’a séduit »