«Il n'a pas du tout intérêt à rester» : Le transfert du PSG que Deschamps va suivre de près !

Toujours bien décidé à se séparer de plusieurs éléments jugés indésirables, le PSG cherche notamment un accord avec la Juventus pour Randal Kolo Muani, qui pourrait bien être prêté une saison supplémentaire à la Vieille Dame. Un dossier que Didier Deschamps surveille évidemment de près puisque l'ancien Nantais fait partie des joueurs en lice pour une présence à la Coupe du monde.

Pour le moment, le PSG peine à réussir à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables. Jusque-là, seul Milan Skriniar a trouvé preneur puisqu'il a été transféré définitivement à Fenerbahçe. Mais ils sont encore nombreux à attendre une porte de sortie, à commencer par Randal Kolo Muani. La Juventus souhaite obtenir un nouveau prêt et les discussions se poursuivent. Et selon le journaliste de L'EQUIPE Vincent Duluc, Didier Deschamps devrait suivre ce dossier d'assez près.

Kolo Muani n'est toujours pas parti « A priori, ce n’est pas le sens de l’histoire. Bien sûr, tous les étés, des joueurs qui étaient dans le loft réintègrent l’effectif à l’issue de la période des transferts, quand ils n’ont pas trouvé de club ou qu’ils n’ont pas trouvé d’accord. Il y a deux ans, Kylian Mbappé, par exemple, avec quitté le loft dans le courant du mois d’août. Mais le contexte était très différent », explique-t-il lors d'une session de questions-réponses sur le site de L'EQUIPE, avant de poursuivre.