Il lâche une bombe sur la prolongation de Mbappé et fait une révélation

Thibault Morlain

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé arrivait au terme de son contrat avec le PSG. Un départ était alors annoncé pour le Français, que l’on voyait rejoindre gratuitement le Real Madrid. Daniel Riolo avait lui révélé que le natif de Bondy finirait pas prolonger avec le club de la capitale. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé pour Mbappé et le consultant RMC est revenu sur ce dossier.

Kylian Mbappé a finalement surpris tout le monde lors du dernier mercato estival, y compris le Real Madrid. Alors que la Casa Blanca s’imaginait déjà accueillir le Français librement, lui qui arrivait au terme de son contrat avec le PSG, ce dernier a fait le choix de prolonger chez les champions de France. Personne n’y croyait quelques semaines auparavant… ou presque. En effet, Daniel Riolo avait lui annoncé la prolongation de Mbappé.

Riolo annonce la prolongation de Mbappé au PSG

Alors qu’on annonçait un départ de Kylian Mbappé du PSG, Daniel Riolo avait lui assuré que le natif de Bondy allait signer un nouveau contrat à Paris. « Que va faire Mbappé ? Moi je le sais, mais ceux qui ne veulent pas m’écouter ou ne pas me croire peuvent encore se poser la question. Visiblement, ce sera plutôt au mois de mai qu’on le saura. Ça traîne, à chaque fois c’est "on va le dire, on ne va pas le dire", là c’est encore repoussé au mois de mai, je crois qu’il veut attendre la fin de saison maintenant, pour enfin annoncer qu’il va rester », avait-il lâché sur RMC .

« On était quelque uns à le savoir avant »