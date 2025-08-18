Il humilie Erling Haaland et signe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG ne s'est pas montré particulièrement actif, mais a tout de même réalisé un joli coup en recrutant Illia Zabarnyi pour environ 66M€, bonus compris. Et à en croire un spécialiste du football ukrainien, les Parisiens ne vont pas le regretter, Zabarnyi ayant notamment muselé à plusieurs reprises un certain Erling Haaland.

Recruté pour environ 66M€ bonus compris, Illia Zabarnyi a débarqué au PSG cet été avec l'objectif de s'imposer dans la durée à Paris. Andrew Todos, journaliste anglo-ukrainien qui l’a suivi en Premier League avec Bournemouth, rappelle d'ailleurs que l'ancien roc du Dynamo Kiev a parfait contenu Erling Haaland à chaque fois qu'il a du affronter Manchester City.

Zabarnyi avait écœuré Haaland « Je dirais qu’il est assez calme, serein balle au pied, il distribue bien le ballon pour un défenseur central, il peut lancer des offensives. Il sait casser les lignes. Il est bon sur les tacles et dans les duels, il sait aussi anticiper les trajectoires. En général, je pense qu’il est bon pour se coordonner avec ses coéquipiers de la défense », explique-t-il au micro de RMC, avant de poursuivre.