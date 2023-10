Il hallucine après son transfert à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, après plusieurs mois très compliqué à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement rejoint l’OM où il réalise un début de saison encore un peu poussif puisqu’il n’a inscrit qu’un seul but en Ligue 1. Néanmoins, le Gabonais continue d’afficher sa joie d’avoir rejoint l’OM et d’halluciner devant le Vélodrome.

Cet été, l’OM voulait renforcer son secteur offensif et a notamment recruté Pierre-Emerick Aubameyang, qui traversait une période compliquée à Chelsea. Le Gabonais a débarqué dans le but de remplacer Alexis Sanchez qui est parti libre malgré une magnifique saison. Mais l’ancien avant-centre de l’ASSE est très fier d’avoir rejoint l’OM cet été et ne manque pas de s’enflammer pour le Vélodrome.

« Le fait de joueur pour ce maillot c’est extraordinaire. C’est un sentiment particulier d’autant plus lorsque l’on rentre sur le terrain avec la musique Jump de Van Halen », lance l’attaquant de l’OM dans une interview accordée à Prime Vidéo avant de poursuivre.

