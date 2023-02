Il flambe à l’étranger, l’OM va le regretter

Arnaud De Kanel

L'été avait très mal débuté à Marseille l'année dernière. Avant que Pablo Longoria ne fasse un mercato XXL pour renforcer l'effectif, Boubacar Kamara quittait l'OM gratuitement pour rallier Aston Villa. Un choix vivement critiqué du minot qui avait l'opportunité de disputer la Ligue des champions avec son club de toujours mais qui a préféré jouer le milieu de tableau en Angleterre. Son choix est en train de payer.

Plus gros talent du centre de formation de l'OM ces dernières années, Boubacar Kamara laissait sa ville natale et son club de coeur l'été dernier. Après de longs mois de négociations, le polyvalent international français n'était pas parvenu à trouver un accord pour prolonger son contrat. Ainsi, il quittait l'OM pour 0€ et rejoignait Aston Villa. Le minot met l'Angleterre à ses pieds.

«L'une des meilleures recrues de la saison»

Boubacar Kamara a reçu les louanges du très critique Sky Sports qui se demande pourquoi il est l'une des « meilleures recrues de la saison » en Premier League. L'ancien joueur de l'OM a bien profité de sa blessure qui l'avait privé de Coupe du monde pour travailler et enfin s'imposer en Angleterre. Pour Sky Sports , il est à l'origine du renouveau d'Aston Villa. « Les trois victoires en quatre matches de Premier League depuis le début de l’année reflètent l’impact d’Unai Emery à Aston Villa, mais la meilleure forme du club est également liée au retour en pleine forme de Boubacar Kamara. Il fait partie des recrues de la saison », peut-on lire dans les colonnes du média britannique.

Kamara, nouvelle idole du Villa Park