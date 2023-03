«Il finira pas racheter l'OM» : La bombe est lâchée sur la vente de l'OM

Thibault Morlain

La vente de l'OM est un sujet qui revient sans cesse dans les discussions. Frank McCourt, propriétaire du club phocéen, a pourtant répété à plusieurs reprises qu'il n'était pas question pour lui de se séparer de son bien. Cela n'a toutefois pas empêché les rumeurs de se multiplier. Quid donc d'une vente de l'OM ? S'il n'y a rien d'officiel à ce sujet pour le moment, le nom du futur patron olympien ne fait aucun doute aux yeux de certains.

Suite à la fin du partenariat entre l'OM et Cazoo, le club phocéen a rapidement annoncé un nouveau sponsor avec CMA CGM. Il n'en fallait pas plus pour relancer le feuilleton de la vente du bien détenu par Frank McCourt. Président du groupe CMA CGM, Rodolphe Saadé a ainsi été annoncé comme le futur repreneur de l'OM. Un rachat du club marseillais est-il alors d'actualité ?

Saadé à la tête de l'OM ?

Alors que les rumeurs ont été nombreuses concernant un rachat de l'OM par Rodolphe Saadé, ce dernier a dû mettre les choses clairement au point. Le patron du groupe CMA CGM a alors assuré : « Racheter l’OM ? Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens. Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit ». De même, une source proche de ce dossier avait également lâché : « Non, il n’est pas question de rachat du club ».

« Il finira par racheter l'OM »