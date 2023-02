«Il faut le garder», l’entraîneur de l’OM le fait déjà paniquer

Arthur Montagne

Très critiqué lorsqu’il a débarqué sur le banc de l’OM l’été dernier, Igor Tudor fait désormais l’unanimité à Marseille qui est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France et toujours en course pour le titre. Par conséquent, Éric Di Meco espère que le club phocéen sera en mesure de le conserver à l’issue de la saison.

Malgré une belle saison conclue à la 2e place en Ligue 1, Jorge Sampaoli avait décidé de quitter l’OM. Une déception pour les fans marseillais, et cela a poussé Pablo Longoria a rapidement s’activer pour dénicher un nouvel entraîneur. C’est ainsi qu’Igor Tudor a débarqué à l’OM. Un choix d’abord critiqué compte tenu du manque d’expérience de l’ancien coach de l’Hellas Vérone. Mais le Croate a finalement fait taire les critiques, notamment grâce à la victoire contre le PSG. A tel point qu’Eric Di Meco craint désormais un départ de Tudor.

Di Meco s’enflamme pour Tudor

« C'était un début de saison particulier, avec des matches tous les 3 jours pendant 3 mois. Et c'était difficile d'enchaîner. Tu seras obligé de faire un peu tourner, car ce jeu est très risqué, il faut une paire de balloches énorme aux joueurs et au coach pour rester en un contre un sur Messi et Neymar. C'est dangereux, contre Nice, tu te fais piquer, un mauvais ballon du gardien, les défenseurs qui se positionnent mal et tu passes à la trapinette. Quand tu regardes le match hier soir, tu te dis : 'ils sont dingues'. Ce jeu est dangereux, mais il est merveilleux », assure l’ancien joueur de l’OM au micros de RMC .

«Il ne faut pas perdre cet entraîneur»