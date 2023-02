Il fait un incroyable périple pour signer à l’ASSE

La rédaction

En difficulté d’un point de vue sportif, l’ASSE a cherché à se renforcer sur le mercato hivernal. Les Certs se sont notamment attachés les services de Mateo Pavlovic. Le défenseur expérimenté de 32 ans a d’ailleurs rejoint le club en effectuant un drôle de périple, puisqu’il a rejoint Saint-Etienne depuis la Croatie... en voiture !

Mateo Pavlovic est enfin arrivé du côté de l’ASSE. L'immense défenseur d’1m98 va pouvoir apporter toute son expérience à un secteur de jeu clairement défaillant du côté du Forez. Et pour venir, l'ancien d'Angers y a mis du sien... Selon des informations du média Le Progrès , le joueur a rallié Saint-Étienne depuis la Croatie (il évoluait à Rijeka avant d’être prêté chez les Verts) en voiture. Un sacré périple donc.

De nombreux kilomètres

Mateo Pavlovic aurait-il, à l’instar d’un certain Dennis Bergkamp, une phobie de l’avion ? Ou alors, le joueur aime particulièrement sa voiture, puisqu’il vient de passer plus de dix heures à l’intérieur pour pouvoir signer à Saint-Étienne, dans le cadre d’un prêt de six mois.

Un défenseur expérimenté

Alors qu’il ne jouait plus depuis le 13 novembre dernier avec son club croate de Rijeka, Mateo Pavlovic va donc tenter de se relancer du côté de l’ASSE. Il connait d'ailleurs très bien la France et la Ligue 2, ce dernier ayant évolué à Angers et à Amiens.