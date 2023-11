Il fait capoter le transfert d’une star au PSG et lâche ses vérités

Thibault Morlain

Ayant décidé de repartir sur un nouveau projet, le PSG a réalisé un gros mercato estival. De nombreuses recrues ont rejoint l’effectif de Luis Enrique, mais il y a tout de même eu certains échecs. Ça a notamment été le cas avec Bernardo Silva, qui a finalement prolongé à Manchester City. Un transfert qui a capoté à cause de Riyad Mahrez, parti en Arabie Saoudite. Un choix sur lequel est d’ailleurs revenu le désormais joueur d’Al-Ahli.

Depuis l’arrivée de Luis Campos au PSG, Bernardo Silva fait figure de priorité du mercato. Après un échec en 2022, le club de la capitale a retenté sa chance en 2023. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le joueur de Manchester City était chaud pour venir, mais il a finalement été retenu par les Citizens, avec qui il a d’ailleurs prolongé. Pourquoi ? Cet été, Manchester City ne voulait pas perdre Bernardo Silva et Riyad Mahrez, qui lui a fait ses valises pour rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Ahli.



« C'est vraiment moi qui ai décidé de partir »

Alors que Riyad Mahrez serait donc à l’origine du transfert avorté de Bernardo Silva au PSG, l’Algérien est revenu sur son choix de rejoindre l’Arabie Saoudite. Dans des propos accordés à L’Equipe , Mahrez a confié : « Il me restait deux ans de contrat avec Manchester City, j'aurais pu rester. C'est vraiment moi qui ai décidé de partir. J'ai senti que cette opportunité ne se représenterait pas. C'était peut-être le moment de partir parce que j'avais fait cinq ans à City, et que j'avais tout gagné. Mais pour être honnête, il me reste un goût d’inachevé ».

