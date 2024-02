Il fait capoter le transfert de l’année au PSG et jubile !

Thomas Bourseau

Jude Bellingham était une signature rêvée par Nasser Al-Khelaïfi pour le PSG et assumée par le président du Paris Saint-Germain. Néanmoins, le Real Madrid a grillé la priorité au club parisien et notamment à cause de Vinicius Jr. Ce samedi, l’attaquant brésilien du Real Madrid s’est enflammé de la bonne affaire à 100M€ des Merengue.

Pendant la Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi avait livré une interview à Sky Sports par le biais de laquelle il déclarait sa flamme à Jude Bellingham. Évoluant à l’époque au Borussia Dortmund, le milieu de terrain de 20 ans a fini par faire le choix de snober le PSG pour le Real Madrid.

«Je lui en envoyais presque tous les jours pour lui dire de nous rejoindre à Madrid»

Et pour en arriver à cette décision, il semble que Vinicius Jr ait bien aidé Jude Bellingham pendant tout l’exercice précédent comme le Brésilien l’avouait à TNT Sports en début de saison. « Je voulais absolument Bellingham au Real Madrid. J’ai envoyé beaucoup de messages à Jude l’année dernière. Je lui en envoyais presque tous les jours pour lui dire de nous rejoindre à Madrid ».

«Jude Bellingham est le meilleur cette saison. Nous sommes très contents de lui»