Il dit tout sur les coulisses de son transfert au RC Lens

Thibault Morlain

Après un exil en Angleterre pendant 3 saisons, Brice Samba a décidé de faire son grand retour en France lors du mercato estival 2022. Malgré une promotion en Premier League, il a décidé de quitter Nottingham Forrest pour s’engager avec le RC Lens. Un choix sur lequel est revenu l’actuel gardien de Franck Haise chez les Sang et Or.

Ces dernières saisons, le RC Lens a réalisé de très jolis coups sur le marché des transferts. On peut notamment penser à Seko Fofana et Loïs Openda, eux qui viennent de rapporter de jolis chèques aux Sang et Or cet été. Mais parmi ces très belles affaires, on peut également citer Brice Samba. Arrivé de Nottingham Forrest pour 5M€ en 2022, l’international français a été élu meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière. Lens a donc eu le nez creux en allant chercher Brice Samba, qui, de son côté, a fait de gros sacrifices pour venir dans le nord de la France.

« Il fallait en avoir pour quitter l’Angleterre »

A l’occasion d'un entretien accordé à So Foot , Brice Samba est revenu sur son transfert au RC Lens. Dévoilant les dessous de son choix, il a confié : « Lens a bien fait les choses dans l’approche, les discussions. Il y a eu un appel avec le coach, avec Flo Ghisolfi, un projet de jeu présenté clairement… Ça a été décisif, parce que si on est francs, il fallait en avoir pour quitter l’Angleterre alors que j’allais être titulaire en Premier League. Je pense que peu de joueur s auraient pris cette décision à ma place ».

« Financièrement, j’allais gagner trois fois plus à Nottingham »