Il quitte l’OM et vit un enfer

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM dans une indifférence quasi-totale entre 2013 et 2017, Brice Samba avait vécu une période très compliquée suite à son départ du club phocéen. Et le gardien de l'équipe de France, qui cartonne depuis son arrivée au RC Lens il y a un an, se livre sans détour sur ce calvaire qu'il a vécu après l'OM.

Depuis la saison passée et ses performances exceptionnelles qui ont notamment permis au RC Lens de terminer juste derrière le PSG en Ligue 1, Brice Samba s'est fait, à 29 ans, une place au plus haut niveau. Et pourtant, tout n'a pas été aussi simple durant la carrière du deuxième gardien de l'équipe de France (derrière Mike Maignan), qui était notamment tombé dans une dépression suite à son passage peu concluant à l'OM et son départ brutal du club phocéen à l'été 2017.

Un attaquant voit son transfert à l’OM tomber à l’eau, voilà la raison https://t.co/knW7ZpGyVI pic.twitter.com/ywUA15ta67 — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

« La période la plus difficile de ma vie »

Dans un entretien accordé à So Foot, Brice Samba revient sur cette période très délicate, au cours de laquelle sa carrière était à l'arrêt : « Les gens ne se rendent pas compte, mais quand ça se finit avec l’OM en 2017, je suis libre et je n’ai rien du tout. J’ai vraiment personne. J’en parle avec mon agent, Meïssa Ndiaye, et je lui demande : "Là on fait quoi ?". Ça a été la période la plus difficile de ma vie », indique l'actuel gardien du RC Lens, qui a donc vécu une longe traversée du désert avant de rebondir.

« Je suis au plus bas »