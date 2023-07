Il dit non au PSG, le nouvel entraineur va enrager

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le FC Barcelone, Pedri a fait clairement savoir qu'il ne comptait pas suivre Luis Enrique au PSG cet été. Même si le futur coach parisien lui a offert sa première sélection avec l'Espagne, le crack de 20 ans préfère continuer son aventure au Barça.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise, et ce, parce que ce dernier est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris lors de leur dernière réunion.

Enrique suivi par Pedri au PSG ?

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, le PSG a choisi de faire confiance à Luis Enrique, ancien coach du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Lors d'un entretien accordé à Sport.es , Pedri a été interrogé sur l'avenir de celui qui l'a lancé à la Roja . Et s'il ne se voit pas rejoindre Luis Enrique au PSG, le crack de 20 ans estime tout de même que l'entraineur espagnol est l'homme qu'il faut au club rouge et bleu.

«Ce n’est pas ce que j’ai en tête»