Il débarque en Ligue 1, la surprenante annonce de Mourinho

José Mourinho avait accueilli Nemanja Matic de Manchester United il y a un an de cela, mais a déjà témoigné de son départ pour le Stade Rennais. Alors que le joueur était sujet à une venue au PSG entre autres, Matic est à présent Rennais et Mourinho est tout, sauf euphorique. Explications.

Passé par Chelsea ou encore Manchester United, Nemanja Matic est à présent un joueur de Ligue 1. Après une petite saison à la Roma où il avait retrouvé José Mourinho pour la troisième fois après son passage chez les Blues et chez les Red Devils , Matic a choisi la Ligue 1 et le Stade Rennais du haut de ses 35 ans.

Le PSG ou Rennes ? Matic a choisi le club breton

Néanmoins, Nemanja Matic aurait pu rejoindre un tout autre club de l’élite du football français. Et pas n’importe lequel puisqu’il aurait s’agit du champion de France en titre : le PSG. En effet, dans le cadre des opérations Renato Sanches et Leandro Paredes bouclées avec la Roma, le PSG aurait pu témoigner de l’inclusion de Nemanja Matic dans le deal. Au moment de se présenter comme nouvelle recrue du Stade Rennais, le Serbe a balayé ces rumeurs d’un revers de main. « Je vais me répéter, je suis heureux d’être ici. Quand on évolue dans de grands clubs, on a toujours des contacts, mais je ne vais pas dire si c’est vrai ou faux, je suis bien ici ».

Matic à Rennes, Mourinho semble l’avoir mauvaise