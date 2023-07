Il débarque au PSG… et s’adresse au Qatar !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison galère, le PSG n’a pas perdu de temps pour lancer son mercato. Manuel Ugarte est l’une des premières recrues du club de la capitale, il s’est engagé à Paris en provenance du Sporting Club qu’il a quitté pour 60M€. L’international uruguayen est revenu sur ses débuts et sa signature à Paris.

L’été a démarré fort pour le PSG. Le club de la capitale a bouclé la signature de Manuel Ugarte, le milieu du Sporting Club, pour 60M€, le montant de sa clause. Un joli coup puisque Chelsea était également intéressé par l’international uruguayen qui sort d’une saison pleine au Portugal. Le PSG n’a pas manqué le coche et a décidé de rapidement lever sa clause afin de s’assurer sa venue dans la capitale.

«Maintenant il faut démontrer sur le terrain»

« Je suis reconnaissant au PSG d'avoir fait cet effort pour m'acheter, mais maintenant il faut démontrer sur le terrain. Je veux apprendre et continuer à progresser comme joueur. Depuis que nous sommes au Japon, je me rends compte que le Paris Saint-Germain est un géant vu le nombre de supporters qu'il a ici. J'ai beaucoup appris et je dois continuer à apprendre. Et aussi garder la tête froide pour tout ce qui se passe dans ce grand club », a confié Manuel Ugarte à l’ AFP , quelques semaines après son transfert au PSG.

Débuts convaincants

Vendredi dernier, Manuel Ugarte a joué ses premières minutes avec Paris contre Le Havre. Titulaire en sentinelle, l’Uruguayen a fait dans la sobriété, en étant propre et appliqué. Remplaçant contre Al-Nassr, Ugarte est entré en jeu sur le flanc droit. Pas vraiment son poste de prédilection mais son joueur est resté muet. Le PSG a encore quelques semaines pour le mettre en confiance avant le début de la saison de Ligue 1 face à Lorient.