Il débarque au PSG, ce gros drame qui l’a marqué

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, voire heures, Illya Zabarnyi va devenir officiellement un joueur du PSG. Le club de la capitale va mettre la main sur un défenseur central très talentueux et très engagé. Ce dernier a fait notamment beaucoup pour les Ukrainiens depuis le début de la guerre et il a malheureusement été touché indirectement par le conflit avec la Russie.

Après le Dynamo Kiev et Bournemouth, Illya Zabarnyi va connaître un troisième club dans sa jeune carrière. L’international ukrainien est en effet tout proche de signer officiellement avec le PSG, qui a mis 66M€ bonus compris sur la table pour le faire venir. Luis Enrique va donc pouvoir compter sur un nouveau central droitier, qui n’a pas peur de s’engager, aussi bien sur le terrain que sur d’autres sujets.

Zabarnyi a aidé les Ukrainiens Formé au Dynamo Kiev, Illya Zabarnyi est très attaché à son pays et il le prouve. Lors d’une interview accordée au Times, le futur défenseur central du PSG avait notamment déclaré avoir fourni de l’aide à certains de ses compatriotes depuis le déclenchement de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. « Lorsque la guerre a éclaté, j’ai donné beaucoup d’argent pour notre armée, pour notre peuple, pour mes amis qui partent à la guerre et défendent notre pays. C’est une action héroïque. Nous aidons simplement leurs familles, car elles sont seules. J’ai de la nourriture, un logement, la sécurité, et d’autres n’en ont pas. Je dois aider. Si les Ukrainiens n’aident pas les Ukrainiens, alors pourquoi les Européens, les Américains ou les Anglais devraient-ils aider ? »