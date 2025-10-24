Il débarque à l’OM : Le vestiaire de De Zerbi intervient !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté à l'OM en juin dernier, CJ Egan-Riley a vécu une belle préparation estivale avec sa nouvelle équipe. Tout n'a pas été facile pour lui mais son adaptation à sa nouvelle vie a été facilitée par la présence de certains coéquipiers. Cela lui a permis d'affronter les dernières semaines qui ont été plus difficiles pour lui.

Défenseur central de 22 ans, CJ Egan-Riley n'a disputé que 5 matches cette saison pour le moment. Le joueur a tout de même commencé fort en étant titularisé pour les trois premiers matches en Ligue 1. Son adaptation à sa nouvelle vie à l'OM durant l'été a été très réussie, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

« Je m’entends très bien avec tout le monde, tout le monde m’a ouvert les bras » Joueur de Burnley en deuxième division anglaise, CJ Egan-Riley a rejoint l'OM cet été, un club d'une plus grande envergure, lui qui a commencé sa carrière à Manchester City. Mais il a fini par s'y habituer, notamment grâce au soutien de ses coéquipiers. « Oui, absolument. Je suis très proche d’Angel (Gomes), Mason (Greenwood), et de deux ou trois autres joueurs. Mais de manière générale, tout le monde se sent bien, il y a une bonne culture. On m’a très bien accueilli et bien intégré dans l’effectif. Comme dans tout club, tu as forcément plus d’affinités avec certains, mais je m’entends très bien avec tout le monde, tout le monde m’a ouvert les bras » explique-t-il en conférence de presse.