Il débarque à l'OM et calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été sur le banc de l’OM, Marcelino connaît des débuts mitigés à Marseille. Toutefois, l’ancien entraîneur de Valence doit avoir le temps de mettre en place son jeu dans un effectif remanié. Alors que le sujet des coachs étrangers peut parfois être sujet à débat dans l’hexagone, le technicien espagnol a tenu à s’exprimer à ce sujet.

Après une seule saison à l’OM, Igor Tudor avait quitté le club marseillais au sortir d’un effectif 2022-2023 mitigé. Successeur du Croate, Marcelino paraît moins sulfureux que son prédécesseur.

Coup dur pour l'OM, l'entraineur prend une décision https://t.co/gjRC3pSZRG pic.twitter.com/3aPSf3Ejn8 — le10sport (@le10sport) September 15, 2023

4ème entraîneur étranger consécutif à l’OM

Une fois de plus, la direction de l’OM a tenu à placer sa confiance en un entraîneur étranger. Après André Villas-Boas, Jorge Sampaoli et Igor Tudor, c’est donc Marcelino qui a pris la relève à Marseille. Toutefois, l’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao et de Valence se veut prudent à ce sujet.

« Je ne me sens pas supérieur à un coach français »