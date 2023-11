Il déballe tout sur ce crack ciblé par le PSG

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche de jeunes talents, le PSG regarderait notamment du côté de l’AC Milan. En effet, le club de la capitale ferait partie des clubs intéressés par Francesco Camarda, convoqué par Stefano Pioli ce samedi contre la Fiorentina. Le journaliste italien Francesco Pietrella en a dit un peu plus sur les caractéristiques de l’attaquant âgé de 15 ans.

Privé de plusieurs de ses éléments offensifs ce samedi pour la réception de la Fiorentina, Stefano Pioli a décidé de convoquer un jeune attaquant âgé de 15 ans : Francesco Camarda. Décrit comme un futur grand talent, il serait déjà dans le viseur de plusieurs clubs européens et notamment du PSG.

«C’est un grand talent, il n’y a aucun doute»

« Il est très bien entouré, a les pieds sur terre. Il faut y aller très doucement et suivre sa croissance. C’est un grand talent, il n’y a aucun doute. Tous les grands clubs formateurs savent qui il est et ont frappé à la porte de Milan », a confié Francesco Pietrella à propos de Francesco Camarda, dans des propos relayés par Ouest-France .

«Il est né pour marquer et faire la différence»