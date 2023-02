Il craque en direct et réclame la tête d’une star du PSG

Pierrick Levallet

Dans la tourmente au PSG, Marquinhos ne fait plus l'unanimité auprès des supporters parisiens. Mais en interne, la direction parisienne prévoit encore de le prolonger. Le Brésilien serait même tout proche d'étendre son engagement. Néanmoins, Jérôme Rothen veut que le défenseur y réfléchisse à deux fois avant de prendre cette décision.

Alors que le PSG est en pleine crise à quelques heures du choc face au Bayern Munich, un nom se fait souvent attaquer par les supporters parisiens ces derniers jours. Marquinhos ne fait plus vraiment l’unanimité dans la capitale. Certains réclament même qu’on lui retire le brassard de capitaine. Mais en interne, le PSG lui accorde toujours sa confiance.

Mbappé est de retour, le PSG prépare une grosse surprise https://t.co/dn8PiS44OD pic.twitter.com/ZKLNyz1ZoB — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Prolongation imminente pour Marquinhos

Selon les informations de L’Equipe , le PSG prévoit toujours de prolonger le contrat de Marquinhos, dont le bail expire en juin 2024, chose que Le10Sport.com vous avait déjà révélé en exclusivité. Les discussions se seraient intensifiées ces derniers jours, et le Brésilien devrait s’engager jusqu’en 2027 prochainement. L’annonce serait d’ailleurs imminente.

«Réfléchis à deux fois avant de prolonger»