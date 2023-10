Il claque la porte de l’OM, un super projet lui est proposé

Axel Cornic

Parti de l’Olympique de Marseille après seulement une saison, Igor Tudor pourrait bientôt reprendre du service. Certains le voyaient rebondir dans son ancien club de la Juventus, mais c’est finalement du côté du Napoli que le technicien croate pourrait relancer sa carrière, avec une Serie A qui l’a d’ailleurs toujours attiré.

La stabilité n’a pas été le fort de l’OM ces dernières années, avec Igor Tudor qui n’est que le dernier d’une liste d’entraîneurs éphémères. Le Croate a quitté le club à la fin de la saison dernière de sa propre initiative et a été remplacé par Marcelino… qui n’a duré que sept rencontres.

Igor Tudor au Napoli ?

On pourrait bientôt revoir Tudor sur le banc d’un grand d’Europe, mais pas en France. La Gazzetta dello Sport annonce en effet que l’ancien de l’OM serait la grande priorité du Napoli pour remplacer Rudi Garcia. Ce dernier semble de plus en plus fragilisé et le président Aurelio De Laurentiis songerait sérieusement à l’écarter, seulement quelques mois après son arrivée.

Conte la priorité, mais...