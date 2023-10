Ça brûlerait pour la vente de l’OM, McCourt doit-il abdiquer ?

La rédaction

L’actualité de l’OM, régulièrement, tourne autour de la vente du club. Ces dernières années, c’est aux Saoudiens que l’Olympique de Marseille semble être promis. Et c’est une nouvelle fois ce que le journaliste Thibaud Vézirian a lâché sur Twitch avec de nouveaux développements importants. Frank McCourt, qui s’est toujours publiquement opposé à une vente de l’OM, doit-il se résigner ? C’est notre sondage du jour !

Frank McCourt est à la tête de l’OM, en tant que propriétaire depuis l’automne 2016. À diverses reprises, il a été question d’une vente de l’Olympique de Marseille et notamment en 2020 avec Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi. Mais c’est avec l’Arabie saoudite que les rumeurs de rachat vont bon train. D’ailleurs, Thibaud Vézirian lâche quelques informations qui laissent entendre que la vente de l’OM aux Saoudiens pourrait n’être qu’une question d’heures désormais.

«Ce que l’on me garantit, c’est qu’une officialisation de la vente est inéluctable»

À l’occasion d’un live Twitch , le journaliste Thibaud Vézirian campe sur ses positions, l’OM sera vendu. « Ce que l’on me garantit, c’est qu’une officialisation de la vente est inéluctable. Mes sources me le disent toutes. Je suis serein, mais personne ne peut savoir la date ». En attendant de connaître la date de la vente de l’OM par Frank McCourt, on saurait déjà quelle est l’identité des repreneurs.« Ce que je peux dire très clairement, ce qui est prévu par beaucoup de sources, c’est toujours une vente aux Saoudiens ».

«Un sponsoring avec un milliardaire indien»