PSG : Un sacrifice obligatoire dans le feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat. Le Real Madrid semble être sa destination la plus probable à ce jour. Néanmoins, le club merengue se trouverait dans l’obligation de faire un gros sacrifice.

Alors que le PSG s’était montré intraitable cet été en menaçant même de vendre Kylian Mbappé si ce dernier refusait toujours de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, Mbappé a été réintégré dans le groupe après trois semaines à être resté sur le carreau. Et ce, sans pour autant signer un nouveau bail.

Mbappé toujours réticent à l’idée de prolonger son contrat

Au terme de la saison, Kylian Mbappé pourra donc rebondir où il veut par le biais de son futur statut d’agent libre. L’Équipe a fait savoir ces dernières semaines que Mbappé ne compterait pas signer de prolongation de contrat et compterait bien attendre la fin de la saison avant de trancher. Une tendance confirmée par 90min .

PSG : «Un problème», Riolo tacle sèchement Mbappé ! https://t.co/RxaM7zAjZ0 pic.twitter.com/Dq8H9zMR4W — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

Le Real Madrid contraint de sacrifier Rodrygo ou Vinicius Jr pour Mbappé ?