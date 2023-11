Il balance les coulisses de son transfert au PSG !

Thomas Bourseau

À l’été 2019, après cinq saisons pleines à Manchester United avec une Ligue Europa remportée entre autres, Ander Herrera a été contraint de plier bagage. Estimant ne pas avoir été respecté par les Red Devils, l’Espagnol a signé au PSG et a raconté les dessous de sa venue.

Le PSG a accueilli Ander Herrera en juillet 2019, dans la foulée de l’expiration de son contrat à Manchester United. Arrivé en tant qu’agent libre au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain espagnol comptait initialement poursuivre son aventure à Old Trafford, mais a révélé ne pas avoir apprécié les méthodes de négociations des Red Devils.

«Je demandais juste quelque chose que je pensais avoir mérité»

Pour Colinterview , Ander Herrera, qui évolue à l’Athletic Bilbao désormais, a dévoilé tout le processus de son départ de Manchester United qui a débouché sur sa venue au PSG. « Quand j’étais à Manchester United, essayant de négocier mon avenir lors de la dernière année de mon contrat, c’était trop tard, mais j’essayais de discuter avec la direction en face en face. Je leur disais : Je sais que je ne suis pas un joueur de classe mondiale. Il faut avoir quatre ou cinq joueurs comme ça dans l’équipe. Mais il faut aussi des joueurs comme moi pour aider ces joueurs de classe mondiale. C’est ce que je demandais. Alors, ne me comprenez pas mal, je ne demandais pas le contrat de (Paul) Pogba, (Romelu) Lukaku, David de Gea ou (Zlatan) Ibrahimovic. Je demandais juste quelque chose que je pensais avoir mérité ».

«Ne me donnez pas une lettre, n’envoyez pas une lettre à mon agent»