«Il aurait été viré» : Un traitement spécial au PSG pour Luis Enrique ?

Arrivé il y a un an et demi, Luis Enrique est loin de faire l’unanimité au Paris Saint-Germain, avec notamment des tensions qui ont fait surface avec certains joueurs ces derniers mois. Mais cela n’inquiète pas plus que ça les dirigeants parisiens, qui semblent être totalement derrière leur entraineur, qui aurait d’ailleurs d’ores et déjà prolongé jusqu’en 2027.

Après un pari raté avec Christophe Galtier, le PSG a décidé de miser sur un profil confirmé, avec une grande expérience au plus haut niveau européen. C’est donc Luis Enrique, pourtant artisan de la désormais célèbre remontada de 2017 avec le FC Barcelone, qui a débarqué sur le banc du club parisien.

Luis Enrique au pouvoir

Mais si le bilan de sa première saison est plutôt bon, l’Espagnol ne semble pas vraiment convaincre tout le monde. Certains observateurs estimaient d’ailleurs que le PSG aurait dû prendre la décision de le virer après une première partie de saison assez délicate, surtout en Ligue des Champions. Mais Luis Enrique est toujours là et en coulisses, on assure qu’il aurait prolongé le contrat qui le lie au club parisien jusqu’en 2027.

« On aurait été moins tolérant avec un entraîneur français »

Pour Christophe Dugarry, l’indulgence autour de Luis Enrique serait en grande partie liée au fait qu’il soit étranger et non Français comme un certain Éric Roy, qui a réalisé des merveilles avec Brest. « Éric Roy, il serait entraîneur du PSG à la place de Luis Enrique, il aurait été viré déjà. Il aurait été viré » a déclaré le Champion du monde 1998, sur RMC Sport. « Pourquoi ? On aurait été moins tolérant avec un entraîneur français. J’en suis persuadé »